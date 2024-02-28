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وزير الإعلام: يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية بحيث يصبح ما يتقضاه العسكريون 9 رواتب شهرياً زائد بدل نقل 9 ملايين بدل 5 ملايين

Lebanon 24
28-02-2024 | 12:17
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وزير الإعلام: يعطى المتقاعدون عسكريين ومدنيين 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضاه المتقاعدون 9 رواتب شهرياً على ألا تقل الزيادة عن 8 ملايين ليرة لبنانية زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق ويحدد بـ5 ملايين ليرة
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