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الخارجية الأميركية: برنامج حكومة إسرائيل الاستيطاني يمثل عقبة أمام السلام ويتعارض مع القانون الدولي

Lebanon 24
28-02-2024 | 13:13
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