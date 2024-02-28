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"سكاي نيوز" عن مسؤول إسرائيلي: نرفض تصريحات هنية بشأن مرونة "حماس" في مفاوضات الرهائن
Lebanon 24
28-02-2024
|
13:23
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