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"سكاي نيوز" عن مسؤول إسرائيلي: نرفض تصريحات هنية بشأن مرونة "حماس" في مفاوضات الرهائن

Lebanon 24
28-02-2024 | 13:23
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