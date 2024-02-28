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الخارجية الأميركية: أفضل حل لإيصال المساعدات إلى غزة هو وقف موقت لإطلاق النار

Lebanon 24
28-02-2024 | 13:41
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