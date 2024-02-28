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وسائل إعلام إسرائيلية: غارات إسرائيلية تستهدف مواقع للقوات الإيرانية في منطقة "ببيلا" بريف دمشق

Lebanon 24
28-02-2024 | 14:00
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