وزير السياحة وليد نصار: بظل نظامنا الرئاسي أعتقد أن دور اللجنة الخماسية سيكون محدودا بوضع المعايير وإعطاء النصائح وعلى اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولية خياراتهم

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