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وزير السياحة وليد نصار: بظل نظامنا الرئاسي أعتقد أن دور اللجنة الخماسية سيكون محدودا بوضع المعايير وإعطاء النصائح وعلى اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولية خياراتهم

Lebanon 24
28-02-2024 | 15:01
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