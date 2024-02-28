Advertisement

أخبار عاجلة

إيقاف لاعب النصر كريستيانو ونالدو مباراة واحدة وتغريمه 8000 دولار

Lebanon 24
28-02-2024 | 17:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العقوبة المنتظرة.. إيقاف رونالدو وتغريمه ماليًا
lebanon 24
29/02/2024 04:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لقطة رائعة: حبيبة اللاعب كريستيانو رونالدو تسلّم نجوى كرم جائزة في الرياض (فيديو)
lebanon 24
29/02/2024 04:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مواجهته المرتقبة ضد الشباب.. والدة رونالدو توجه رسالة لنادي النصر
lebanon 24
29/02/2024 04:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... لاعب يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من انطلاق المباراة!
lebanon 24
29/02/2024 04:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:10 | 2024-02-28
19:05 | 2024-02-28
19:00 | 2024-02-28
18:51 | 2024-02-28
18:45 | 2024-02-28
18:44 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24