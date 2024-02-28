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47 شهيداً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي لمخيمي البريج والنصيرات

Lebanon 24
28-02-2024 | 17:17
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