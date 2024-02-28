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أخبار عاجلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المفاوضات في قطر مستمرة وقد يتم الإعلان عن اتفاق في أي لحظة
Lebanon 24
28-02-2024
|
19:10
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