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أ.ف.ب عن وسائل إعلام ألمانية: البحرية الألمانية كادت أن تسقط طائرة مسيرة أميركية عن طريق الخطأ بالبحر الأحمر

Lebanon 24
28-02-2024 | 23:26
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