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سي إن إن: إدارة بايدن تعتبر أن قيام إسرائيل بعملية برية في لبنان احتمال واضح

Lebanon 24
29-02-2024 | 01:02
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