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مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف اطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان (المنار)

Lebanon 24
29-02-2024 | 01:41
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