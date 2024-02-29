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مدير منظمة الصحة العالمية: عدد ضحايا الحرب في غزة تجاوز 30 ألفا غالبيتهم نساء وأطفال

Lebanon 24
29-02-2024 | 02:10
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