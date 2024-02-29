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مصدر فلسطيني: أطراف عربية تضع ورقة حل للقضية الفلسطينية قائمة على إجراء تعديلات على المبادرة العربية

Lebanon 24
29-02-2024 | 02:57
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