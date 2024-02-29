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حماس: المفاوضات ليست عملية مفتوحة على حساب دماء الشعب الفلسطيني وإسرائيل تتحمل تبعات فشلها بسبب استمرار جرائم الإبادة

Lebanon 24
29-02-2024 | 04:39
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