Advertisement

أخبار عاجلة

صحة غزة: مجزرة دوار النابلسي راح ضحيتها أكثر من 70 شهيدا و280 مصابا وتشكل تحولا في مسلسل الإبادة الجماعية (الجزيرة)

Lebanon 24
29-02-2024 | 05:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة بغزة: القوات الاسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 133شهيدا و162 مصابا خلال 24 ساعة
lebanon 24
29/02/2024 15:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيداً و310 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
29/02/2024 15:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
20 شهيداً و150 مصاباً في قصف إسرائيلي أثناء انتظار مواطنين مساعدات بدوار الكويت في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
29/02/2024 15:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوى جنائية ضد أعضاء في الحكومة الألمانية بتهمة المشاركة في جرائم الإبادة الجماعية في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
29/02/2024 15:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:59 | 2024-02-29
07:48 | 2024-02-29
07:22 | 2024-02-29
06:58 | 2024-02-29
06:56 | 2024-02-29
06:37 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24