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المفوض الأممي لحقوق الإنسان: قتل المدنيين في غزة بلغ مستوى غير مسبوق (العربية)

Lebanon 24
29-02-2024 | 05:13
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