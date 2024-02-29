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وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل الدفاعات الجوية شرق مدينة حيفا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
29-02-2024
|
05:17
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