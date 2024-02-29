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الجيش الإسرائيلي: الجيش الأردني أسقط مساعدات إنسانية شمال قطاع غزة لكنّها سقطت في الأراضي الإسرائيلية بسبب الرياح

Lebanon 24
29-02-2024 | 05:50
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