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إعلام إسرائيلي: تحقيق مبدئي للجيش يظهر أن النيران الإسرائيلية تسببت بمقتل 10 بشمال غزة

Lebanon 24
29-02-2024 | 08:43
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