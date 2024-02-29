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متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: الوضع الإنساني مترد في غزة حيث يحاول الأبرياء إطعام أسرهم (الجزيرة)

Lebanon 24
29-02-2024 | 09:58
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