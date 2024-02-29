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أخبار عاجلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني أطلق النار على مستوطنين في محطة وقود جنوب نابلس
Lebanon 24
29-02-2024
|
10:33
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