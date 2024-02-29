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وزير الدفاع الأميركي: التمويل ضروري بالنسبة لنا كي نتمكن من مواصلة دعم كل من أوكرانيا وإسرائيل

Lebanon 24
29-02-2024 | 11:54
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