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وزارة الخارجية الفلسطينية: تفاخر بن غفير بمجزرة شارع الرشيد وتهديدات سموتريتش سياسة إسرائيلية رسمية بإبادة شعبنا وتهجيره

Lebanon 24
29-02-2024 | 13:15
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