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البيت الأبيض: بايدن والسيسي شددا على أن إطلاق الرهائن سيؤدي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لـ6 أسابيع على الأقل

Lebanon 24
29-02-2024 | 13:17
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