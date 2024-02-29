"لبنان 24": تتواصل عمليات رفع الانقاض من مكان الغارة التي استهدفت بلدة بليدا عصر اليوم بمشاركة عناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني اللبناني

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