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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: آلاف السكان في غزة تدافعوا على شحنات المساعدات ما أدى لمقتل وإصابة العشرات دهسا ولم ننفذ أي ضربات لاستهداف قافلة المساعدات

Lebanon 24
29-02-2024 | 13:39
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