المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: آلاف السكان في غزة تدافعوا على شحنات المساعدات ما أدى لمقتل وإصابة العشرات دهسا ولم ننفذ أي ضربات لاستهداف قافلة المساعدات

Lebanon 24