Advertisement

أخبار عاجلة

"الجزيرة" عن "القناة 13 الإسرائيلية": رئيس الشاباك حثّ القيادة السياسية على ضرورة اتخاذ قرار سريع بشأن القيود في القدس خلال شهر رمضان

Lebanon 24
29-02-2024 | 14:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"القناة 12" عن قادة بالشرطة الإسرائيلية: إقرار قيود بن غفير على دخول الأقصى برمضان قد يشعل القدس ومدنا أخرى (الجزيرة)
lebanon 24
29/02/2024 23:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: "حزب الله" أطلق النار على قاعدة للجيش الإسرائيلي في الشمال خلال جولة رئيس الأركان في الجليل الغربي (الجزيرة)
lebanon 24
29/02/2024 23:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 12": غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى بشكل كامل خلال شهر رمضان
lebanon 24
29/02/2024 23:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 13 الإسرائيلية: مكتب نتنياهو حاول ترتيب اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس المصري ولم ينجح حتى الآن
lebanon 24
29/02/2024 23:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:34 | 2024-02-29
16:28 | 2024-02-29
16:28 | 2024-02-29
16:09 | 2024-02-29
15:43 | 2024-02-29
15:28 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24