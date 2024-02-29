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حماس: ندعو محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة اسرائيل على جرائمها

Lebanon 24
29-02-2024 | 15:24
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