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علي حسن خليل للـ"أم تي في": لم ألتقِ جعجع ولا يوجد أي مانع مبدئي من اللقاء معه فلا أعداء لحركة أمل في لبنان إنما خصومات سياسية

Lebanon 24
29-02-2024 | 15:28
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