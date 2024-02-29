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"الحدث" عن وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي وإطلاق نار غرب خان يونس جنوبي غزة

Lebanon 24
29-02-2024 | 16:55
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