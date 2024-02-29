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الرئيس الكولومبي: قتل نتنياهو أكثر من 100 فلسطيني أثناء طلبهم للطعام يسمى إبادة جماعية ويذكرنا بالهولوكوست.

Lebanon 24
29-02-2024 | 18:15
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