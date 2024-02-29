Advertisement

أخبار عاجلة

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد في غرب غزة الى 112 شهيداً وأكثر من 700 جريح

Lebanon 24
29-02-2024 | 18:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ 7 تشرين الأول إلى 23,968 وأكثر من 60 ألف جريح
lebanon 24
01/03/2024 02:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفلسطينية: تفاخر بن غفير بمجزرة شارع الرشيد وتهديدات سموتريتش سياسة إسرائيلية رسمية بإبادة شعبنا وتهجيره
lebanon 24
01/03/2024 02:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني : ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنازل في رفح إلى 25 شهيداً
lebanon 24
01/03/2024 02:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء وأكثر من 15 جريحا جراء إستهداف إسرائيل منزلا في مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
01/03/2024 02:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:11 | 2024-02-29
18:47 | 2024-02-29
18:45 | 2024-02-29
18:34 | 2024-02-29
18:17 | 2024-02-29
18:15 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24