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مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

Lebanon 24
29-02-2024 | 18:45
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