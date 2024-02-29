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إسرائيل تفرج مبكراً عن فلسطينيين معتقلين إدارياً في سجونها لتخفيف الاكتظاظ

Lebanon 24
29-02-2024 | 19:11
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