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الصين تدين بشدة مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في شارع الرشيد غزة

Lebanon 24
01-03-2024 | 02:24
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