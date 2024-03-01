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"لبنان24": سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أول الواصلين إلى السرايا للمشاركة في إجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع اللجنة الخماسية العربية الدولية

Lebanon 24
01-03-2024 | 03:23
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