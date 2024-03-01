"لبنان24": سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أول الواصلين إلى السرايا للمشاركة في إجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع اللجنة الخماسية العربية الدولية

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