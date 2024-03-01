Advertisement

أخبار عاجلة

السفير المصري في لبنان علاء موسى من السرايا: الظروف التي يمر بها لبنان تحتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

Lebanon 24
01-03-2024 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول السفير المصري لدى لبنان علاء موسى الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري (الجديد)
lebanon 24
01/03/2024 13:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير المصري في لبنان علاء موسى من عين التينة: سنجتمع ونتفق على كلّ شيء وموقف اللجنة الخماسيّة موحّد
lebanon 24
01/03/2024 13:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان يُقدر جهود دول الخماسية وحرصها على إستقرار أمنه ونتمنى أن يتحمل النواب مسؤولياتهم في إنتخاب رئيسٍ للجمهورية
lebanon 24
01/03/2024 13:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى: حراك القوى السياسية في لبنان من أجل الإستحقاق الرئاسي هو "حق أصيل" للجميع والهدف هو خلق أرضية مشتركة بغية الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد
lebanon 24
01/03/2024 13:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:43 | 2024-03-01
06:20 | 2024-03-01
06:18 | 2024-03-01
06:16 | 2024-03-01
06:13 | 2024-03-01
06:10 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24