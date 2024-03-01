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موسى: حراك القوى السياسية في لبنان من أجل الإستحقاق الرئاسي هو "حق أصيل" للجميع والهدف هو خلق أرضية مشتركة بغية الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد

Lebanon 24
01-03-2024 | 04:22
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