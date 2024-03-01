موسى: نأمل أن يصل حراك بعض القوى السياسية بشأن الإستحقاق الرئاسي إلى نتيجة واللجنة الخماسية ستستكمل لقاءاتها ومباحثاتها مع مختلف الأطراف خلال المرحلة المقبلة

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