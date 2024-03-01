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أخبار عاجلة
موسى: ليس ضرورياً هذا الربط المباشر بين ما يحصل في غزة ولبنان وما يحصل في القطاع الفلسطيني يؤثر على كل المنطقة وليس فقط على لبنان
Lebanon 24
01-03-2024
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04:25
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