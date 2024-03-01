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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام أعضاء اللجنة الخماسية: نشيد بجهودكم للدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد يرعى الحوار ويدعم الإصلاحات

Lebanon 24
01-03-2024 | 05:08
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