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المفوضية الأوروبية: سنُقدّم لـ"الأونروا" 50 مليون يورو وسنزيد الدعم الطارئ للفلسطينيين 68 مليون يورو في عام 2024

Lebanon 24
01-03-2024 | 05:54
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