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وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني (الجزيرة)

Lebanon 24
01-03-2024 | 07:23
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