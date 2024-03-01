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وزير الخارجية التركي: الأحداث في غزة أوضح دليل على أزمة الشرعية في النظام الدولي (الجزيرة)

Lebanon 24
01-03-2024 | 07:24
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