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الرئيس التركي: إسرائيل لم تعبأ بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة والقوى الغربية الداعمة لها تتعامل بنفاق بشأن غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-03-2024 | 07:55
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