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أردوغان: ما يجري في غزة ليس حربًا بل محاولة تطهير عرقي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-03-2024 | 08:11
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