Advertisement

أخبار عاجلة

"التلفزيون العربي" عن موقع "واللا" الإسرائيلي: تل أبيب أبلغت قطر ومصر ألا جولة مباحثات أخرى عن الأسرى حتى ترسل حماس قائمة أسماء الأحياء منهم

Lebanon 24
01-03-2024 | 11:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التلفزيون العربي" عن موقع "واللا": تل أبيب رفضت اقتراحا مصريا لعقد جولة مباحثات بشأن صفقة التبادل الأسبوع المقبل في القاهرة
lebanon 24
01/03/2024 20:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" لم تسلم حتى الآن قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء وقائمة السجناء الذين تطلب الإفراج عنهم
lebanon 24
01/03/2024 20:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: معظم العالم الحر يدعم القضاء على "حماس" حتى الدول العربية المجاورة لكنها لا تعلن ذلك (الجزيرة)
lebanon 24
01/03/2024 20:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "أكسيوس" عن مسؤولين: بايدن يتفق مع نتنياهو على أن طلب حماس بالإفراج عن آلاف الأسرى مبالغ فيه
lebanon 24
01/03/2024 20:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:49 | 2024-03-01
13:46 | 2024-03-01
13:43 | 2024-03-01
13:15 | 2024-03-01
13:01 | 2024-03-01
12:56 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24