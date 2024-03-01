"التلفزيون العربي" عن موقع "واللا" الإسرائيلي: تل أبيب أبلغت قطر ومصر ألا جولة مباحثات أخرى عن الأسرى حتى ترسل حماس قائمة أسماء الأحياء منهم

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