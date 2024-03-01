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"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: "حزب الله" أطلق خلال شهر شباط 668 قذيفة صاروخية و91 صاروخاً مضاداً للدروع و21 صاروخاً ثقيلاً

Lebanon 24
01-03-2024 | 11:57
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