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"إن بي سي" عن مصدر مطلع على معلومات استخباراتية: إسرائيل لم تحرك قوات أو معدات على نحو يشير إلى قرب التوغل برفح

Lebanon 24
01-03-2024 | 12:35
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